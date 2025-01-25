Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. Yarın için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 28 Ocak 2025 Salı Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 18°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°.

Bugün

Sisli
Sisli

14

/

7

Yarın

Sisli
Sisli

16

/

5

Salı

Sisli
Sisli

18

/

5

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

20

/

5

Öne Çıkan Video

Göstermelik yangın merdivenleri: Ne girişi var ne çıkışı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...