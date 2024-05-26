Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 23°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 31 Mayıs 2024 Cuma Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.