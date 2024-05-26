Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 23°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 31 Mayıs 2024 Cuma Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

23

/

13

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

12

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

14

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

17

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

18

TÜRKİYE HABERLERİ

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Kutlamaları izleyen küçük çocuğa araba çarptı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Şampiyonluk konvoyunda kaza: 2 yaralı

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

Ağrı'da düğün töreninde şampiyonluk coşkusu

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki gençten 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...