Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. Yarın için Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.