Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. Yarın için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 21°. 29 Ekim 2024 Salı Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 31 Ekim 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Sisli
Sisli

21

/

9

Yarın

Sisli
Sisli

21

/

6

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

7

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

7

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

10

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