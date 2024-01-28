Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. Yarın için Sakarya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
4/
0
Yarın
4/
0
Salı
6/
2
Çarşamba
9/
4
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