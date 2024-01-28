Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 4°. Yarın için Sakarya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°. 30 Ocak 2024 Salı Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

4

/

0

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

4

/

0

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

6

/

2

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

9

/

4

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