Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.