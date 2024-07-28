Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 30 Temmuz 2024 Salı Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 31°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

19

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

21

Salı

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

31

/

21

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

21

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

20

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