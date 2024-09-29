Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 1 Ekim 2024 Salı Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Ekim 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
31/
18
Yarın
19/
16
Salı
20/
14
Çarşamba
22/
12
Perşembe
27/
11
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