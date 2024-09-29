Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 1 Ekim 2024 Salı Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Ekim 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

18

Yarın

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

19

/

16

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

14

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

12

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

27

/

11

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