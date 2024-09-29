Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°. 1 Ekim 2024 Salı Sakarya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 3 Ekim 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°.