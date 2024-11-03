Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. Yarın için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 8 Kasım 2024 Cuma Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Kasım 2024 Pazar Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.