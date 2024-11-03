Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. Yarın için Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°. 8 Kasım 2024 Cuma Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 17°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Kasım 2024 Pazar Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Sisli
Sisli

15

/

6

Yarın

Sisli
Sisli

16

/

6

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

17

/

7

Cumartesi

Bulutlu
Bulutlu

17

/

8

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

17

/

5

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