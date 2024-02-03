Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. Yarın için Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. 6 Şubat 2024 Salı Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 17°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sisli, sıcaklık 21°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

4

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

12

/

0

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

5

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

17

/

9

Çarşamba

Sisli
Sisli

21

/

7

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