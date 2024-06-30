Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 2 Temmuz 2024 Salı Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
30/
19
Yarın
32/
19
Salı
35/
19
Çarşamba
40/
20
Perşembe
35/
23
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