Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 9 Ağustos 2024 Cuma Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

33

/

21

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

19

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

21

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

19

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

21

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