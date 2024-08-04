Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ağustos 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 7 Ağustos 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 8 Ağustos 2024 Perşembe Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 9 Ağustos 2024 Cuma Sakarya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.