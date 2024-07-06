Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Temmuz 2024 Salı Sakarya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

30

/

20

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

22

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

23

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

22

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

34

/

23

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