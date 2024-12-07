Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 10 Aralık 2024 Salı Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

6

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

7

Pazartesi

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

9

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

10

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

11

/

10

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