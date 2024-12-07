Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 10 Aralık 2024 Salı Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 11°.