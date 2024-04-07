Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Nisan 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.