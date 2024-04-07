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Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. Yarın için Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 9 Nisan 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

10

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

20

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

10

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

10

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