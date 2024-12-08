Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. Yarın için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 13 Aralık 2024 Cuma Sakarya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 15 Aralık 2024 Pazar Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

12

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

4

Cuma

Bulutlu
Bulutlu

9

/

5

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

6

Pazar

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

4

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