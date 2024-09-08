Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Sakarya için hava durumu bugün nedir? Sakarya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Sakarya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Sakarya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Sakarya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024
Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Yarın için Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. 10 Eylül 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

26

/

20

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

29

/

19

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

20

Çarşamba

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

33

/

19

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