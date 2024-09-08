Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. Yarın için Sakarya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. 10 Eylül 2024 Salı Sakarya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Sakarya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°.