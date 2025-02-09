Sakarya Hava Durumu | Sakarya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Sakarya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Sakarya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Sakarya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. Yarın için Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 6°. 11 Şubat 2025 Salı Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Sakarya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.