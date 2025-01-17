Sakarya Nehri yağmurlar sonrası havadan görüntülendi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya Nehri'nin havadan görüntüsü kartpostalları aratmadı.

Sakarya Nehri yağmurlar sonrası havadan görüntülendi

Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya Nehri, bölgede yaşayan Alp Ceylan isimli vatandaş tarafından dron ile havadan fotoğraflandı.

Sakarya Nehri'nin ve Sarıcakaya'nın havadan çekilmiş görüntüleri adeta kartpostalları aratmadı. Fotoğraflarda yağıştan dolayı su seviyesinin yükseldiği ve nehrin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

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