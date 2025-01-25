Sakarya Nehri'nde ceset bulundu: 24 yaşındaki gence ait çıktı

Ferizli ilçesi İstiklal Mahallesi Kavakdüzü mevkisine balık tutmak için giden Bayram D.’nin ağlarına bir erkek cesedi takıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan AFAD ekipleri, nehre bot indirerek cesedi sudan çıkardı.

Hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın, dün gece saatlerinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Evliya Kayış (24) olduğu tespit edildi. Ayrıca, Kayış için babasının kayıp ihbarında da bulunduğu öğrenildi.