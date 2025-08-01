Sakarya Nehri'nde kaybolan genç aranıyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 22 yaşındaki bir genç nehirde kayboldu. Kayıo genç için arama çalışması başlatıldı.
Akrabasıyla Sakarya Nehri kenarına giden G.S.'nin (22) suda akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarında bulunuldu.
Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD personeli genci bulmak için nehir üzerinde botla çalışma yaparken, polis dalgıç ekipleri ise nehir tabanında arama gerçekleştirdi.
G.S.'nin eşyaları polis ekiplerince alınırken, akrabası ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Nehre düştüğü değerlendirilen genci bulmak için başlatılan arama çalışması sürüyor.
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