Sakarya sahillerinde 3 gün deniz yasağı

Sakarya'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 27-28 ve 29 Haziran'da denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sakarya sahillerinde 3 gün deniz yasağı

'da Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine yarın, cuma ve cumartesi günü için yasak getirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle perşembe, cuma ve cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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