Sakarya sahillerinde deniz yasağı

Sakarya'da Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sakarya sahillerinde deniz yasağı

'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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