Sakarya sahillerinde yüzlerce kişi boğulmaktan kurtarıldı
Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde yaz aylarında 452 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 3 aylık süreçte boğulma vakası yaşanmadı.
Yaz boyu cankurtaranlar görev başındaydı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran timlerinin müdahalesiyle kurtarılan 452 kişiden 10'u hastaneye sevk edildi.
Sahillerde kaybolan 130 çocuk da ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edilirken, üç aylık süreçte boğulan olmadı.
