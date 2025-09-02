Sakarya sahillerinde yüzlerce kişi boğulmaktan kurtarıldı

Yaz boyu cankurtaranlar görev başındaydı.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaran timlerinin müdahalesiyle kurtarılan 452 kişiden 10'u hastaneye sevk edildi.



Sahillerde kaybolan 130 çocuk da ekiplerce bulunarak ailelerine teslim edilirken, üç aylık süreçte boğulan olmadı.