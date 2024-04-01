Sakarya Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Sakarya Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Sakarya Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.

SAKARYA'DA AK PARTİ ADAYI YUSUF ALEMDAR KAZANDI



AK Parti adayı Yusuf Alemdar %47.40 oy oranı ile 1. oldu. CHP %16.65, YRP %12.74, SP %12.22, İYİ Parti ise %4.02 oranında oy aldı.

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