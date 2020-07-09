Sakarya Taşkısığı'nda havai fişek taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki malzemelerin sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Patlamada 3 jandarma personeli şehit olurken, biri ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

İNDİRİLME SIRASINDA PATLAMA



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir.



Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır.

SOYLU: SON 1-1,5 TONLUK PATLATMA SIRASINDA OLDU

Olay yerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunları söyledi.

"Sakarya'daki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrası bugüne kadar 15 tonluk bir patlatma işlemi gerçekleştirildi. Patlayıcı maddelerin orada durmaması kararı alındı. Buraya getirilen patlayıcılar havai fişek olduğu için ormandan uzak bir alanda patlatılmasına karar verildi. Ankara'dan imha timi sevk ve idaresinde 15 tonluk bir patlatma imha işlemi gerçekleştirildi. Son 1-1.5 tonluk patlatma sırasında bu olay meydana geldi.

"ARAÇ ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI"

Maalesef bu patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olan, biri İstanbul biri Ankara'dan gelen, 3 askerimiz şehit oldu. Araç şoförü ağır yaralı, şu anda ameliyatta. Şu an hastanelerde 11 jandarma personelimiz ve kamyon şoförü arkadaşımız var. Kamyon şoförü arkadaşımız dışında durumu ağır olan yok.

"İHMAL VARSA ARAŞTIRILACAK"

Bu konuda çok uzmanlaşmış arkadaşlarımız var. Sınırlardaki mayın temizleme işlerini de bu arkadaşlarımız yapıyor. Buradaki olayda ihmal varsa araştırmalar sonunda öğreneceğiz."

Olayda patlayan kamyon

3 Temmuz'da Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama yaşanmış, patlama bölgesinde temizlik çalışmaları sürüyordu.



Sakarya'da altı gün arayla iki patlama meydana geldi.

FABRİKADAKİ PATLAMADA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



VİDEO: PATLAMA BÖLGESİNDEN GÖRÜNTÜLER