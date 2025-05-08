Sakarya Valiliği, alkollü festivale izin verilmeyeceğini duyurdu

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, son günlerde çeşitli sosyal medya mecralarında, Adapazarı ilçesi sınırlarında yer alan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda 16-18 Mayıs tarihlerinde alkollü festival düzenleneceğine dair paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Kamuya açık alanda, yaş sınırı gözetilmeksizin gerçekleştirileceği anlaşılan etkinlikle ilgili kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan yanlış ve yanıltıcı ifadelerin yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki bahse konu etkinlik için Sakarya Valiliği tarafından herhangi bir izin verilmediği gibi izin de verilmeyecektir. Valiliğimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de izinsiz ve kamu düzenini bozabilecek nitelikteki hiçbir etkinliğe izin vermeyecek, huzur ve güvenliği tehdit edebilecek girişimlere karşı gereken tüm idari ve hukuki tedbirleri kararlılıkla uygulayacaktır. Ayrıca, halk sağlığını, çevreyi, kamu güvenliğini ve özellikle çocuklar ile gençlerin korunmasını önceleyen yaklaşımla bu tür organizasyonların yasal dayanağa sahip olmadan gerçekleştirilmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir."

"HİÇBİR İZİNSİZ FAALİYETE GÖZ YUMULMAYACAK"

Açıklamada, Sakarya'nın doğal, kültürel ve toplumsal değerlerini koruma sorumluluğu doğrultusunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli hareket edildiği vurgulanarak, vatandaşların huzurunu bozacak hiçbir izinsiz faaliyete göz yumulmayacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek olan bir kamp ve eğlence etkinliğinin alkollü yapılacağı iddia edilmişti.