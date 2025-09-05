Sakarya Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Yapılan açıklamada, 6 Eylül Cumartesi günü 13.00 ile 19.00 saatleri arasında il genelinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği belirtildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde etkili olması beklenmektedir.