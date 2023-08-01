Sakarya ve Hatay’da 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.



Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu’nda yürütülen operasyonda, jandarma ekiplerinin 1’i yabancı 13 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladığını söyledi.



Yerlikaya, bu operasyonda adliyeye sevk edilenlerden 8’inin tutuklandığını, 5’i için de adli kontrol kararı verildiği bilgisini verdi.



Yerlikaya’nın duyurduğu ikinci operasyon ise Hatay’da gerçekleşti. Buradaki operasyonda 8’i yabancı uyruklu, 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.



Operasyon kapsamında yakalanıp adliyeye sevk edilenlerden 14’ü tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi.



Bakan Yerlikaya, “Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.” dedi.