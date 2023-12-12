Sakarya'da 13 kilo kokain ele geçirildi: 3 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan yola çıkan araçla kente uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.



İki şüphelinin içinde bulunduğu araç Sakarya sınırına girince durduruldu. Araçta özel eğitimli narkotik köpekle yapılan aramada, 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.



Polis ekipleri Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir eve de uyuşturucu operasyonu düzenledi.



Evdeki aramalarda 145 adet satışa hazır poşetlere konulmuş 57,5 gram kokain, 22 uyuşturucu hap ile 3,7 gram metamfetamin ele geçirildi.



Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin