Sakarya’da 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde iddiaya göre, S.D. (17) ile A.T. (15) arasında küfür sebebi ile kavga çıktı.

A.T., yanında bulundurduğu bıçak ile S.D.’yi bacağından yaraladı. Kanlar içerisinde kalan S.D.’nin yardımına bölgedekiler koştu.

Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. 15 yaşındaki A.T. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.