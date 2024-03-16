Sakarya’da 16 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da düzensiz göçmen operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı.



16 şahsı, Şanlıurfa’dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.



Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar sürüyor.



Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.



Yapılan operasyonlarda; ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri, Şanlıurfa’dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

