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Sakarya’da 16 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik  operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sakarya’da 16 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da düzensiz göçmen operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

16 şahsı, Şanlıurfa’dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ayrı düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenleri, Şanlıurfa’dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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