Sakarya’da 16 düzensiz göçmen yakalandı: 3 kişi tutuklandı

Sakarya'da düzensiz göçmen operasyonunda 16 düzensiz göçmen yakalandı.
16 şahsı, Şanlıurfa’dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.
Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar sürüyor.
Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonlarda; ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenleri, Şanlıurfa’dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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