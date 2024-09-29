Sakarya'da 2 ahır ve 2 samanlık alevlere teslim oldu: 1 yaralı

Yangın, Nevrin Mahallesi üzerinde bulunan samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta çıkan yangın bitişiğinde bulunan diğer samanlık ve 2 ahıra sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yangına müdahale etmek isteyen A.C. yaralanırken, 1 buzağı telef oldu, 1 buzağı da yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam 5 bin balya samanın da alevlere teslim olduğu yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

