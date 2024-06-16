Sakarya'da 2 ev ile depo yandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile depo kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da 2 ev ile depo yandı

Mahdumlar Mahallesi'nde İbrahim Gündüz'e ait ahşap evde henüz belirlenmeyen nedenle çıktı. Alevler, Gündüz'ün diğer ahşap evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında iki ev ve bir depo kullanılamaz hale geldi.

Bu arada olay yerine gelerek inceleme yapan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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