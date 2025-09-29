Sakarya'da 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde durdurulan TIR'da, 3 ton 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyazı ilçesi Anadolu Otoyolu gişelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekiplerin durdurduğu M.S.C. (26) idaresindeki TIR'ın çekici ve dorsesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 3 ton 200 kilogram kaçak kıyılmış ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

