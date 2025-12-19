Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerindeki 3 işletmede aktif olarak şap hastalığı mihrakının bulunduğunu kaydetti.

Şap hastalığıyla ilgili denetimlerin devam ettiğini belirten Arslan, "Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerine kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı." ifadesini kullandı.

Arslan, şap hastalığı ve karantina süreciyle ilgili 40 mahalle muhtarının bilgilendirildiğini aktararak, "Mahallelerdeki hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Aşılama çalışmalarına vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti:

"Şap hastalığı nedeniyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları kapsamında 12 bin 725 büyükbaş hayvan aşılandı. Rapel şap aşılaması çalışması kapsamında da 6 bin 800 büyükbaş hayvan aşılandı. Rapel aşılama çalışmaları devam ediyor. Hastalık bulunan mahallelere şu ana kadar 15 ziyaret yapıldı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor."

ŞAP HASTALIĞI NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Şap hastalığı (Foot and Mouth Disease - FMD), çift tırnaklı hayvanları etkileyen bulaşıcı bir viral hastalık. En sık sığır, koyun, keçi ve domuzlarda görülür. Hayvanlarda yüksek ateş, ağız içinde yaralar, tırnak aralarında ve memelerde lezyonlarla kendini gösterir.

Şap hastalığı ölüme neden olmasa da süt veriminde ciddi düşüşlere, kilo kaybına ve hayvan ticaretinde kısıtlamalara yol açtığı için ekonomik açıdan büyük risk taşır.

Şap hastalığı, hayvandan hayvana doğrudan temasla veya dolaylı yollarla çok hızlı şekilde yayılabilir.

ŞAP HASTALIĞI İNSANA BULAŞIR MI?



Şap hastalığının insanlara bulaşma ihtimali oldukça düşüktür. Nadiren hastalıklı hayvanlarla yoğun teması olan kişilerde hafif semptomlarla görülebilir. Şap hastalığı insanlarda ciddi sağlık sorunlarına neden olmaz ve genellikle kendiliğinden iyileşir.

BESİCİLERE GÖRE ÜRETİMDE YÜZDE 20-30 KAYIP VAR

Kasap reyonlarına yakın zamanda yeni bir zam ihtimali gündemde. Farklı bölgelerdeki büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı büyük ölçüde kontrol altına alınsa da üretimde ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde etkisi devam ediyor.

NTV'ye konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Müslüm Doğru "Trakya bölgemiz var, hastalıktan ari bölgemiz o, maalesef orada bile çıktı. Yüzde 30'a yakın beside kaybımız var. Sütte de yüzde 15-20 arasında bir kayıp var. Bu kayıp hem süt veriminde kayıp, hem hayvanlarımızda, damızlık materyalimizde kayıp." dedi.