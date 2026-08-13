Sakarya'da 4 günlük denize girme yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Karaali Kaymakamlığı, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişmeyi 16 Ağustos'a kadar yasakladı.

Tekirdağ'ın Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesinde de bugün denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Sakarya ile birlikte Marmara ve Ege'deki 12 il için sarı kodla fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreye kadar ulaşabileceği uyarısı yapıldı.