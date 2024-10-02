Sakarya’da 4 milyon liralık kaçak sigara malzemesi yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kaynarca ilçesi İşaret Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 4 milyon 100 bin lira olan 360 bin adet boş, 70 bin 800 adet dolu makaron, bin 100 kilogram tütün ve 4 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.