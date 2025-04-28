Sakarya'da 46 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu Erenler mevkisindeki bir dinlenme tesisinde Arnavutluk plakalı TIR'ı durdurdu.



TIR'ın dorsesinde yapılan aramada Afganistan ve Pakistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı, Arnavutluk uyruklu TIR sürücüsü A.F. (41) gözaltına alındı.



Göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.