Sakarya'da 5 kişinin öldüğü kanlı gecenin ayrıntıları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralanmıştı.



İki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada olayın çocuklar arasında yaşanan kavgadan kaynaklandığını belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir.

Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır.

Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.