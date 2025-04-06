Sakarya'da 5 kişinin öldüğü kanlı gecenin ayrıntıları
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliama dönüşen çatışmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada olayın, çocukların kavga etmesiyle başladığı açıklandı. Hayatlarını kaybeden aynı aileden 3 kişi tedbir amaçlı erkenden defnedildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 3 kişi olay yerinde, 2 kişi hastanede hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralanmıştı.
İki komşu aile arasında çıkan ve adeta katliam yapılan geceye ilişkin Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada olayın çocuklar arasında yaşanan kavgadan kaynaklandığını belirtildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir.
Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.
Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır.
Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ERKEN DEFNEDİLDİ
Çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olmasıyla devam eden katliam gibi olayda hayatını kaybeden Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ile Özgür Özyurt'un (21) cenazeleri yapılan otopsi sonrasında jandarmanın gözetiminde ailelerine teslim edildi.
İkindi ezanı sonrasında defnedilmek istenilen baba ve iki oğlun cenazeleri güvenlik tedbirleri çerçevesinde Karasu Kuyumculu Mahallesi'nde öğle ezanı sonrasında toprağa verildi.
Aynı olayda hayatlarını kaybeden Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız'ın cenazeleri ise otopsi işlemleri sonrasında polis gözetiminde ailelerine teslim edildi. Cenazeler, ikindi ezanı sonrasında Beşköprü Sanayi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Sakarya Serdivan
- Sakarya