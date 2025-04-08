Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavga: 8 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.



Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Yaşar Özyurt, Özgür Özyurt, Onur Özyurt, Volkan Yıldız ve Fahri Yıldız hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.



GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ



Silahlı çatışmanın ardından harekete geçen emniyet güçleri ilk etapta yaralılarla birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 kişiyi daha gözaltına aldı.



8 ŞÜPHELİ ASAYİŞTE, 4 ŞÜPHELİ HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA



Olayda yaralanan ve hayati tehlikeleri bulunan Samet Yıldız (23), Sabri Tamer (27) Yıldız, F.U.U. (17), hayati tehlikesi bulunmayan Galip Özyurt'un (39) tedavilerine hastanede polis nezaretinde devam ediliyor. Fatih Kurt (17), Nihat Yıldız (39), Nurettin Yıldız (48), Bayram Yıldız (32) ve Bayram Yıldız'ın (45) yanı sıra ismi öğrenilemeyen 3 şüphelinin daha sorgulamaları devam ediyor.



Öte yandan olayın ardından firari durumda olan 17 yaşındaki T.Y.’nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI



8 şüpheli ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı şekilde hastanede gözetim altında tutulan 4 kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.



VALİLİKTEN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2025 Pazar günü saat 01.10 sıralarında, Serdivan ilçemize bağlı Beşköprü Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu aile arasında, çocuklar arasında yaşanan bir tartışmanın büyümesi sonucu silahlı bir çatışma meydana gelmiştir.



Yaşanan elim olay neticesinde; karşılıklı taraflardan toplam 5 vatandaşımız ateşli silahla vurularak hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Olayın ardından ticari taksi ile bölgeden uzaklaşmaya çalışan 3 şüpheli şahıs güvenlik birimlerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.



Yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü soruşturma ve tahkikat başlatılmıştır.



Yaşanan bu tür hadiselerin tekrar etmemesi adına güvenlik güçlerimizce gerekli tüm önleyici tedbirler alınmakta, ilgili kişiler hakkında adli süreç titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi