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Sakarya Üniversitesi kampüsünde köpekleri besleyen Sibel Arın Sezer, sabah hayvanlara bakmaya gittiğinde 5 yavru köpeğin telef olduğunu gördü.



Sezer, 2 yavru köpeği ise veteriner kliniğine götürdü. Köpeklerin ölü bulunca gözyaşlarını tutamadığını belirten Sezer, hayvanların zehirlendiğini iddia etti.

Sezer, "Bugün bayramın 3'üncü günü ve baktığım yavrularıma hiç acımadan kıymışlar. 5 ölü, 2'si klinikte yaşam mücadelesi veriyor. Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Daha 8 yavrum eksik. Ne ölülerini bulabildim ne dirilerini. Kim bilir nerede can çekişerek öldüler? Kim yaptıysa Allahım bin türlü senin belanı versin. Rabbim seni taş etsin. Utanıyorum artık insan olmaktan" dedi.



Öte yandan Karapürçek'te ayağında yara oluşan sokak köpeği ise hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü.

Hayvanseverler, köpeğin ayağına asit döküldüğünü iddia etti. Hayvanın kliniğe getirildiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya'da 5 köpeğin zehirlendiği iddiasına ilişkin soruşturma devam ediyor.



Sakarya Üniversitesi'nden (SAÜ) yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran Pazar günü sabah saatlerinde üniversitenin güvenlik görevlileri tarafından sahiplenilerek günlük bakım ve beslenmeleri yapılan 4'ü yavru, 5 köpeğin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.



Üç yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Olaydan sorumlu kişi/kişilerin en kısa sürede tespit edilebilmesi için Sakarya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi ekipleri ve İlçe Emniyet mensuplarının ortaklaşa çalışmaları devam etmektedir. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır. Sadece kampüs sınırları içerisinde olması değil, birbirimize olduğu kadar, yaşam alanlarımızda birlikte hayat sürdüğümüz her canlıya karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak sorumlu kişi ya da kişiler tespit edildikten sonra üniversitemiz, konuyla ilgili olarak üzerine düşeni yapacaktır."

