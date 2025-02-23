Sakarya’da 50 öğrencide zehirlenme şüphesi





Sakarya’da 50 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.



Hendek’teki KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan 50 öğrenci, yedikleri yemekten bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi’ne başvurdu.



Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.