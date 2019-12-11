Sakarya'da 7 aylık hamile sevgilisini 35 bin liraya darp ettiren şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisinin karnındaki bebeği düşürmek için iş arkadaşına para vererek darp ettiren zanlı ve ortağı tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde Dr. Kamil Sokak’ta 14 gün önce gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 7 aylık hamile olan kadın, gece saatlerinde yürüdüğü sokakta arkasından gelen bir şüphelinin saldırısına uğradı.

Hamile kadını saçından sürükleyerek tekmeleyen saldırgan, sonrasında kadının kolundaki çantasını alarak olay yerinden kaçtı. Olayın arından inceleme Başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, çantayı boş bir şekilde olayın yaşandığı yerin yakınında buldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hamile kadının ve çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, mağdur kadının erkek arkadaşı ve çocuğun babası olduğu iddia edilen 34 yaşındaki T.O.K. ve Ü.Ö. isimli şahısların bağlantılarını araştırmaya başladı.

İnceleme sonrasında gasp olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Ü.Ö. ile aynı yerde çalıştığı T.O.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

35 BİN LİRAYA DARP ETTİRMİŞ

Şüphelilerden Ü.Ö. sorgusunda, T.O.K.'nin mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesinden dolayı çocuğu düşürmesi için 35 bin TL karşılığında kadını dövdürmek amacıyla birilerinin arandığını ve olayı kabul ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.