Sakarya'da acı ölüm! Lavaboya gitmek için dersten çıktı, pencereden düşerek öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde okul penceresinden ölüme soruşturma başlatıldı.

Valiliğin N sosyal hesabındaki paylaşımda, ilçede bir ortaokulda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi yabancı uyruklu İ.S'nin, ders sırasında lavabo ihtiyacı için öğretmeninden izin aldığı, okulun birinci kat koridor bölümündeki pencereye oturduktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle düşerek ağır yaralandığı belirtildi.

Durumun fark edilmesiyle çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İ.S'nin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.