Sakarya'da ağaçlar erken çiçek açtı: Fındık üreticisi kolları sıvadı

Geçtiğimiz sezon verimin çok olmasına rağmen kuraklık sebebiyle rekoltenin düşük olduğunu belirten Açıkdeniz, bu seneki verim ve rekolte beklentisinin yüksek olduğunu aktardı.

Açıkdeniz, "Tahlil neticesinde göre fındığa gübre atıyoruz. Mevsim biraz erken geldi, ağaçlar çiçek açtığı için uygulamamızı başlattık. Geçen sene verim fazlaydı ancak kuraklık sebebiyle randıman düşüktü. Yağmur öncesi gübrelerimizi atmaya çalışıyoruz, verim ve kalitenin daha güzel olması için. Beklentimiz ise bu sezonun verimli ve bol rekolteli olması yönünde" dedi.