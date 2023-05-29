Sakarya'da AK Partili seçmenleri taşıyan otobüs TIR'a çarptı: 28 yaralı

AK Partili seçmenleri taşıyan Salih Karahan yönetimindeki 22 BG 032 plakalı otobüs, Sapanca Yanık mevkisi İstanbul istikametinde Evren Bulut idaresindeki 06 AVG 91 plakalı tıra arkadan çarptı.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.



Kazada yaralanan 28 kişiden 22'si Kocaeli Şehir Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversite Hastanesi'ne, 6'sı da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



İlk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen sürücü Karahan'ın tedavisi sürüyor.



Durumu iyi olan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.