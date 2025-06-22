Sakarya'da alkollü sürücü faciası: Bir ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü olduğu tespit edien motosiklet sürücüsü ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sakarya'da alkollü sürücü faciası: Bir ölü

Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi'nde Furkan K.'nın (21) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen ve sola dönmek isteyen Cemil B. (52) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Sakarya'da alkollü sürücü faciası: Bir ölü - 1 Çarpışmanın etkisiyle savrulan Furkan K., yol kenarındaki toplu ulaşım durağına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Furkan K.'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cemil B.'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı, daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

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