Sakarya'da alkollü sürücü faciası: Bir ölü

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Furkan K.'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Cemil B.'nin alkollü olduğu ve olay yerinden kaçtığı, daha sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

