Sakarya'da babasından kaçan kıza otomobil çarptı

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Orta Mahalle Ulus Caddesi’nde meydana geldi. M.H., evde ailevi bir konu nedeniyle babasıyla tartışıp dışarı çıktı. Babasının peşine düştüğü M.H., caddeye çıktı.

Bu sırada arkasına bakarak babasını kontrol eden M.H.'ye, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bu arada, genç kızın babası tarafından kovalanması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.