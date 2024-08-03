Barışma buluşmasında akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 2’si ağır 6 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde barışmak için bir araya gelen akrabalar arasında kavga çıktı. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı. Jandarma olayla ilgili olarak 10 kişiyi gözaltına aldı.

Barışma buluşmasında akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 2’si ağır 6 yaralı

’da akrabaların barışma buluşmasında olay çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi.

Barışma buluşmasında akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 2’si ağır 6 yaralı - 1

Taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Mehmet Ayar, H.A, S.A, A.A, A.A, R.A. ile E.A. isimli kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Barışma buluşmasında akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 2’si ağır 6 yaralı - 2

Bıçak darbesi alan Mehmet Ayar, tedaviye alındığı Hendek Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen S.A. ile E.A.’nın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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