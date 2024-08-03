Barışma buluşmasında akrabalar birbirine girdi: 1 ölü, 2’si ağır 6 yaralı

Sakarya ’da akrabaların barışma buluşmasında olay çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Hamitli Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında yaklaşık 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar, barışmak amacıyla bir araya getirildi.

Taraflar arasında geçmişe dayalı konular nedeniyle yeniden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan, sopa ve bıçak kullanılan kavgada Mehmet Ayar, H.A, S.A, A.A, A.A, R.A. ile E.A. isimli kadın yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.