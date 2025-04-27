Sakarya'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Söğütlü ilçesi mevkiinde meydana geldi. Karasu'dan Adapazarı yönüne giderken S.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyere çarptı.

Kazada, bariyerin altına girip hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü S.A. ile yanındaki S.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 2 yaralıyı, otomobilin tavanını keserek çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Otomobil, iş makinesiyle bölgeden kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.